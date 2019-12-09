30 milyon dolarlık tarihi eser operasyonu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi'nde Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Halitpaşa Karakol ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Saruhanlı ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi'nde sit alanı ilan edilen bir bölgede tarihi kalıntıların bulunduğunu tespit eden 3 şüpheli, bölgede yaptıkları keşiflerin ardından boş arazide izinsiz kazı yaparak M.Ö. 200'lü yıllara ait olduğu düşünülen mozaik parçasını ortaya çıkardı. Kazının ardından mozaik parçasının fotoğraflarını ve görüntülerini çeken şüpheliler mozaik parçasını görüntü ve fotoğrafları mozaik parçasını pazarlamak için kullandı.

