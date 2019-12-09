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30 milyon dolarlık tarihi eser operasyonu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kendilerine ait tarlada buldukları M.Ö. 200'lü yıllara ait olduğu düşünülen mozaik parçasını 30 milyon dolar karşılığında satmak isteyen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Mozaik kalıntılarını çıkaramadan jandarma ekiplerine yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.12.2019 14:21 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 14:58
30 milyon dolarlık tarihi eser operasyonu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi'nde Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Halitpaşa Karakol ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Saruhanlı ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi'nde sit alanı ilan edilen bir bölgede tarihi kalıntıların bulunduğunu tespit eden 3 şüpheli, bölgede yaptıkları keşiflerin ardından boş arazide izinsiz kazı yaparak M.Ö. 200'lü yıllara ait olduğu düşünülen mozaik parçasını ortaya çıkardı. Kazının ardından mozaik parçasının fotoğraflarını ve görüntülerini çeken şüpheliler mozaik parçasını görüntü ve fotoğrafları mozaik parçasını pazarlamak için kullandı.

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30 milyon dolarlık tarihi eser operasyonu
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