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9 Aralık belli oldu mu? Çukur, Zalim İstanbul, Yasak Elma reyting sonuçları...

Her dizinin bir izleyici kitlesi olduğu gibi bu dizilerin başarısını ölçen sisteme de reyting sistemi denir. konusunda yapılan ilgili araştırmaların nedeni de budur. Pazartesi akşamları yayınlanan Zalim İstanbul, Yasak Elma ve Çukur reyting sonuçları hakkında araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef Türkiye ile Milyoner yarışması da keyifle izlenen yapımlar arasındaydı.

Giriş Tarihi: 10.12.2019 07:26
9 Aralık reyting sonuçları belli oldu mu? Çukur, Zalim İstanbul, Yasak Elma reyting sonuçları...

9 Aralık reyting sonuçlarıyla ilgili araştırmalar tüm hızıyla sürerken Çukur dizisinin fanatikleri, Zalim İstanbul dizisindeki entrikaları çözmek isteyen izleyiciler, Milyoner yarışmasındaki soruları dikkatle inceleyenler reyting sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Bugünün reyting sonuçları henüz açıklanmasa da geçtiğimiz haftaki Pazartesi yani 2 Aralık reyting sonuçları şu şekilde...

AB REYTİNG SIRALAMASI

1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX


2 CUKUR SHOW TV


3 YASAK ELMA FOX


4 MASTERCHEF TURKIYE TV8


5 YASAK ELMA (OZET) FOX


6 ZALIM ISTANBUL KANAL D


7 CUKUR (OZET) SHOW TV


8 HAVA DURUMU KANAL D


9 ZALIM ISTANBUL (OZET) KANAL D


10 SHOW ANA HABER SHOW TV


TOTAL REYTİNG SIRALAMASI


1 CUKUR SHOW TV


2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX


3 YASAK ELMA FOX


4 CUKUR (OZET) SHOW TV


5 ESRA EROL'DA ATV


6 MASTERCHEF TURKIYE TV8


7 YASAK ELMA (OZET) FOX


8 ZALIM ISTANBUL KANAL D


9 MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV


10 SHOW ANA HABER SHOW TV

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9 Aralık reyting sonuçları belli oldu mu? Çukur, Zalim İstanbul, Yasak Elma reyting sonuçları...
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