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ürünler 12 Aralık kataloğu burada! bu hafta yine büyük indirimde olacak!

ürünler kataloğu indirimleri 12 Aralık tarihinden itibaren başlıyor. Her hafta Perşembe günü raflarını yenileyen ve özellikle teknolojik aletlerde yapılan indirimlerle tüketicilerin dikkatlerini üzerine çeken market zincirinin 81 ilde de hizmet veriyor. Bu hafta; Toshiba televizyon, Samsung Galaxy A2 model telefonda yapılan büyük fırsat için tüketiciler bekleyişe başladı. Peki, bu hafta kataloğu içerisinde başka hangi ürünler bulunuyor? ve indirim lisetesi haberimizde…

Giriş Tarihi: 9.12.2019 09:18 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 09:18
A101 aktüel ürünler 12 Aralık kataloğu burada! A101 aktüel ürünler bu hafta yine büyük indirimde olacak!

Her Perşembe raflarını yenileyerek A101 aktüel ürünler kataloğu yenileyen ve müşterilerine ekonomik olduğu kadar kaliteli malzemeler sunan market zincirine özellikle son zamanlarda vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye'nin en fazla alışveriş yapılan marketlerinden bir tanesi olmayı başaran firmanın aynı zamanda Türkiye'nin pek çok yerinde mağazası bulunuyor. Peki, A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta neler var? Her hafta getirdiği birbirinden kalite ürün ile kullanıcıları memnun etmeyi başaran marketin 12 Aralık tarihli A101 Aktüel ürünler kataloğu bu hafta telefon ve televizyondaki dev fırsat müşterilerini heyecanlandırmayı başardı!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!

A101 kataloğu içerisinde olan tüm ürünleri görselleri ve fiyatları ile birlikte görebilmek için aşağıda bulunan bölüme tıklayınız…

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A101 aktüel ürünler 12 Aralık kataloğu burada! A101 aktüel ürünler bu hafta yine büyük indirimde olacak!
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