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'da 'üçkâğıt' çetesine 'joker' operasyonu: 9 tutuklama

'da, açtıkları tezgahlarla birçok kişiyi dolandıran çete, polisin 'joker' adını verdiği operasyonla çökertildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise ev hapsine alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.12.2019 09:32

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentin farklı yerlerinde 'üçkâğıt tezgâhı' açarak vatandaşları dolandıran çeteyi takibe aldı. Soruşturmayı derinleştiren polis, 5'er kişiden 2 gruba ayrılan şüphelilerin aralarındaki görev dağılımını tespit etti. Grupların, vatandaşı oyuna yönlendiren 'iknacı', polisi gözetleyen 'gözcü', kazanıyormuş gibi gösterilen 'oyuncu', kâğıtları dizen 'üçkâğıtçı' ve mağduru, "Polise gitme, bunlar zaten mafya. Boş yere başını belaya sokarsın" gibi sözlerle uzaklaştıran 'uğurlayıcı'dan oluştuğu tespit edildi.

10 şüpheli, polisin 2 aylık takibi sonucu düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ev hapsine alındı.

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Ankara'da 'üçkâğıt' çetesine 'joker' operasyonu: 9 tutuklama
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