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Son dakika: ’ın otel inşaatı nedeniyle mağdur olmuşlardı... Yardım bekliyorlar!

Son dakika haberi... Sütlüce’de ’ın yaptırdığı otel inşaatının temel kazma çalışması nedeniyle bir apartman çökmüştü. Çökmenin ardından çevrede bulunan binalarda derin çatlaklar oluştuğu görüldü. Maddi gücü yeterli olmayan vatandaşlar duvarları çatlayan evlerde yıkılma tehlikesine rağmen yaşamaya devam ediyor. Mağdur olan bir vatandaş, “Arda Turan hiç gelmedi buralara. O buraları yıktı. Lağım suyu evlere akıyor. Binalar hep çatlak. Tehlikeli ama evde kalıyoruz” dedi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.12.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 10:56
Son dakika: Arda Turan’ın otel inşaatı nedeniyle mağdur olmuşlardı... Yardım bekliyorlar!

, Sütlüce'de geçtiğimiz Temmuz ayında İmrahor Caddesi üzerinde 'ın yaptırdığı otel inşaatının temel kazma çalışması sırasında toprak kayması yaşanmış, tahliye edilen 4 katlı Ertürk Apartmanı çökmüştü. Apartmanın çökmesi nedeniyle çevrede bulunan binalar da hasar gördü. Binalarda büyük çatlaklar meydana geldiği görüldü.

MAĞDUR VATANDAŞLAR YARDIM BEKLİYOR
Bina sakinleri duvarları çatlayan evlerde tehlikeye rağmen yaşamaya devam ediyor. Mağdur olduğunu söyleyen bir vatandaş evlere lağım suyu aktığını, duvarlarda çok derin çatlaklar olduğunu fakat kendilerine herhangi bir yardım gelmediğini belirtti. Evlerden çıkacak maddi güçleri olmayan vatandaşlar yardım bekliyor.

"ARDA TURAN BURALARI YIKTI"
Duvarları çatlayan evinde tehlikeye rağmen yaşamak zorunda kalan bir vatandaş şu ifadeleri kullandı:

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Son dakika: Arda Turan’ın otel inşaatı nedeniyle mağdur olmuşlardı... Yardım bekliyorlar!
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