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personel alımı başvuru sonuçları ve sınav tarihleri ne zaman açıklanacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından personel alımlarına yoğun ilgi sürüyor. Kurumun resmi internet sitesinden 1000 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Kamuda çalışmak için başvuruda bulunan adaylar ‘’ sonuçları ve sınav tarihleri ne zaman açıklanacak?’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Başvurular, bakanlığın personel daire başkanlığından alınıyor. 27 Kasım 2019 tarihinde başladı ve yarın yani 06 Aralık 2019 tarihinde sona eriyor. Adaylar, illere göre kadro dağılımı, başvuru şartlarını ve başvuruların nereye yapılacağını araştırıyor. Peki ve sınav tarihleri ne zaman açıklanacak? Hangi kadrolara kaç kişi alınacak?

Giriş Tarihi: 9.12.2019 15:31 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 15:33
ASDEP personel alımı başvuru sonuçları ve sınav tarihleri ne zaman açıklanacak?

personel alımı başvurular internet üzerinden alınıyor. 27 Kasım tarihinde başlayan başvurular 6 Aralık'ta son buluyor. Türkiye geneli yapılacak personel alımlarında şartlar ve kadro dağılımları merak ediliyor. Hal böyle olunca '' sonuçları ve sınav tarihleri ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. Bu kapsamda Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarında 1000 ASDEP Personeli alımı yapılacak. Peki ve sınav tarihleri ne zaman açıklanacak?

ASDEP PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberimizde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 81 ilde toplamda 1000 başvurularına dair detaylara erişebilirsiniz.

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ASDEP personel alımı başvuru sonuçları ve sınav tarihleri ne zaman açıklanacak?
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