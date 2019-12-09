ASDEP personel alımı başvuru sonuçları ve sınav tarihleri ne zaman açıklanacak?

ASDEP personel alımı başvurular internet üzerinden alınıyor. 27 Kasım tarihinde başlayan başvurular 6 Aralık'ta son buluyor. Türkiye geneli yapılacak personel alımlarında şartlar ve kadro dağılımları merak ediliyor. Hal böyle olunca '' ASDEP başvuru sonuçları ve sınav tarihleri ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. Bu kapsamda Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarında 1000 ASDEP Personeli alımı yapılacak. Peki ASDEP başvuru sonuçları ve sınav tarihleri ne zaman açıklanacak?

ASDEP PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberimizde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 81 ilde toplamda 1000 ASDEP personel alımı başvurularına dair detaylara erişebilirsiniz.