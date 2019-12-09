Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Bağcılar'da silahlı kavga! Bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika: 'da ! Bir kişi hayatını kaybetti

‘da iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kavgada bir kişi hayatını kaybederken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen son dakika bilgilerine göre silahlı çatışmanın detayları belli oldu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.12.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 17:05
Son dakika: Bağcılar'da silahlı kavga! Bir kişi hayatını kaybetti

Olay Bağcılar'daki bir oto galericiler çarşısında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada taraflardan biri yanında getirdiği silahı çıkartınca diğeri sokaktaki bir galeriye kaçtı. Onu takip eden saldırgan oto galerinin içine girerek, kaçan kişiyi ateş ederek yaraladı.

Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, yaralı için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Bağcılar'da silahlı kavga! Bir kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN