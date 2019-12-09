Cezaevinden firar etti, kurşunlama olayına karıştı

BUGÜN NELER OLDU

Olay, dün saat 19.30 sıralarında İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsaniye Taksi Durağına kimliği belirsiz kişilerce av tüfeği ile ateş edilmesi üzerine taksi durağının camları kırıldı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayın ardından polis ekipleri failleri tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde olaya karışan 03 VT 544 plakalı otomobil tespit edildi. Otomobilin kayıtlı olduğu adresi kontrol eden polis, aracın ikametin bahçesinde park halinde olduğunu gördü. Araç sahibi V.Y., polise aracı olay günü Seydişehir Cezaevinden izinli çıktığını beyan ettiği Yasin K'nin kullandığını söyledi. Yapılan araştırmada Yasin K'nin "yaralama" suçundan Seydişehir Açık Cezaevinde yatmakta iken 3 Aralık'ta tellerden atlayarak firar ettiği ortaya çıktı. Müştekinin de teşhis ettiği firari şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.