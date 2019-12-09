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D-100'de korkutan görüntü; sol şeritte, aşırı hızlı, beton mikseri...

Okmeydanı D-100 Karayolu'nda sol şeritte aşırı hızla ilerleyen, araçları sollayan beton mikseri sürücülere tehlikeli anlar yaşattı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.12.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 12:31

Görüntüler Okmeydanı D-100 Karayolu Edirne istikametinde dün akşam saatlerinde çekildi. Hız sınırının 70 kilometre olduğu yolda 100 kilometre hızla ilerleyen beton mikseri arkasındaki araçta bulunanların cep telefonu kamerasına yansıdı. Araçları sollayarak ilerleyen beton mikseri, sol şeritte kimseye de yol vermiyor. Tehlikeye aldırış etmeden ilerleyen sürücü, diğer araçlardakilere korkulu anlar yaşatıyor. Arkadaki selektörlü uyarısıyla bir süre sonra şerit değiştiren beton mikseri sürücüsü yoluna devam ediyor. Aynı yolda benzer görüntülerin her akşam yaşandığı belirtiliyor.

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D-100'de korkutan görüntü; sol şeritte, aşırı hızlı, beton mikseri...
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