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Durakta fenalaşarak düşen kişiye çarptı

durağında dengesini kayberedek bir anda yere düşen kişiye metrobüs çarptı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.12.2019 10:37

Olay saat 09.00 sıralarında İncirli Metrobüs Durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sevan A. durakta metrobüs beklediği sırada başı döndüğü için bir anda yere düştü. Dengesini kaybederek yere düşen Sevan A.'ya o sırada durağa gelen bir metrobüs çarptı. Hafif şekilde yaralanan Sevan A. için İncirli metrobüs durağına 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Sevan A. sağlık ekiplerinin gelmesini beklerken durakta hareketsiz bir şekilde yattı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra boyunluk takarak sedyeye taşıdı. Sedyeyi de D-100 İncirli yan yolda bulunan ambulansa sağlık ekipleri, polisler, vatandaşlar ve metrobüs görevlileri taşıdı. Sevan A. ambulans ile Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaşanan kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama meydana gelmedi.

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Durakta fenalaşarak düşen kişiye metrobüs çarptı
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