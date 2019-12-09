Elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi hangi bölgelerde olacak?

Elektrikler ne zaman gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bazı ilçelerde belli saat aralığında sürecek elektrik kesintileri yaşanıyor. İstanbullu vatandaşlar elektiriğin hangi ilçelerde ve mahallelerde kesileceğini, elektrik kesintilerinin ne kadar süreceğini merak edip araştırıyor. Bu bağlamda 9 Aralık elektrik kesintisi yaşanan bölgeler belli oldu. Peki elektrikler ne zaman gelecek? Haberimizde, 9 Aralık BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi programına erişebilirsiniz.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 9 ARALIK

– MİTHATPAŞA Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31884-9828,9475,9439,9246 T.M.)

– BARBAROS Mh., 12/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32021-18540)

– YENİ MAHALLE Mh., 1.METİN Sk., 1.MEHMET AKİF Sk., METE Sk., ORHAN Sk., YENİ Sk., İNÖNÜ Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32207-11636)

– CUMHURİYET Mh., KERAMET Sk., ŞEVKAT Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32195-28313 TM)

– OSMANGAZİ Mh., 3141. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32414-20133)

– ÇELTİK Mh., ÇERKEZKÖY Cd.DESİ Sk., KÜÇÜKÇELTİK Sk., NURSEL Sk., DOKUZLUK Sk., SAHİLBOYU Sk., ASMALI ÇIKMAZI Sk., AKSARAY ÇIKMAZI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32242-25717-25378-25692-26394-25972)

– NURTEPE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32262-9007 T.M. )

– HALLAÇLI Mh., KARA TREN Cd.DE Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32274-25022-25033)

– KAVAKLI Mh., İSTANBUL Cd., ÇİMEN Sk., NADİDE Sk., ASİL Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32257-21887 DEPAR:7)

– SÜTLÜCE Mh., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32290-9070,9613,9591 T.M.)

– KOCASİNAN MERKEZ Mh., KERKÜK Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32298-31835)

– ZAFER Mh., 143. Sk., 140. Sk., 142. Sk., 146. Sk., 141. Sk., 147. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 08:30-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32299-22775)

– MECİDİYE Mh., CİBİNLİK Sk., MÜVERRİH SADETTİN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32300-3054)

– HÜRRİYET Mh., BAHTİYAR Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32309-31026)

– MERKEZEFENDİ Mh., G/75 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32331-1599)

– YAKUPLU Mh., FUAR Cd., DEREBOYU Cd., GÖÇMEN Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-10:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32248-20371)

– TELSİZLER Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32294-9386 T.M.)

– ZAFER Mh., 143. Sk., 140. Sk., 142. Sk., 146. Sk., 141. Sk., 147. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 08:30-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32295-22775)

– MURATBEY MERKEZ Mh., BAHŞAYİŞ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında AHMEDİYE Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32336-23047 23198 23676 23301 23625 23017 23258 23197 23453 23269 23491 23640 23371 23372 23373 23374 23375 23335 23593 23503 23587 23394 23394 23489 23480 23370 23541 23742 23348 23334 23358 23667 23345 23146 23178 23046 23305 23779 23357 23534 23044 23542 23767 23546 23709 23163 23455 23456 23610 23537 23745 23053 23054 23055 23719 23193 23608 23056 23058 23207 23344 23196 23706 23717 23048 23718 23652 23146 23345 23667 )

– MİMAR SİNAN Mh., ZÜMRÜT Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32306-9918 T.M.)

– TERKOS Mh., SUR Cd., TERKOS-KARABURUN Cd., KARABURUN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32338-28400-29323-28748-28844-28737-28845-41093-28066-41094-28846-28651-28743-29289-28764-28868-29111-29660)

– FATİH Mh., TAYAKADIN Mh., TELLİ TURNA Sk., GÜRLÜKDERE Cd., DR. HİLMİ DEMİRCİ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32341-29208-28786-41996-41995-28585-28578-29286-29595-29945-29212)

– GENÇOSMAN Mh., ANAYURT Sk., ÇİNÇİNDERE Cd., TOPÇU Sk., KORAY Sk., DÖNMEZ Sk., ALEMDAR Sk., ARMAĞAN Sk., AKTARAN Sk., AKYILDIZ Sk., DOĞANBEY Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32353-293)

– KALEİÇİ Mh., BEŞ KAVAKLAR Sk., DOKTOR ÇEŞME Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32323-23338 23407)

– ZÜBEYDE HANIM Mh., 1289/1. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32310-28850 tm)

– CEBECİ Mh., 1. CEBECİ Cd., TAŞ OCAĞI YOLU Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32307-28243 TM)

– KARTALTEPE Mh., BİTİŞİK BAĞLAR Sk., GÜLAY Sk., YALÇIN Sk., KOŞUYOLU Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32373-1176)

– EVREN Mh., TEKİN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32377-31809)

– GÜMÜŞPALA Mh., KURUÇEŞME Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32386-21150TM 9.DP)

– BİRLİK Mh., 799. Sk., AKSEKİ Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32399-18254)

– MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:50-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32446-29585)

– AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32500-9149 T.M.)

– FİRUZKÖY Mh., AZİZ Cd., MUSTAFA KEMAL PAŞA Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32339-21114-21663-21085)

– FİRUZKÖY Mh., NECİP FAZIL KISAKÜREK Cd., BAĞLARİÇİ Cd., MEZARLIK ÜSTÜ Cd., GÜNEY Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32344-21155-21595-21182-21107-21720-27869-27402-21665-21949-20037-21566-27573)

– MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., SELVİ Sk., SAVAŞ Cd., LİMON Sk., LADİN Sk., GÜLSEVER Sk., EMEK Sk., COŞKUN Sk., ÇAM Sk., FATİH Cd., SÖĞÜT Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 01:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32351-648)

– KARADENİZ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32363-29924 tm)

– BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:30-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32364-28175 tm)

– FEVZİ ÇAKMAK Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 13:20-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32365-28422 TM)

– ESENTEPE Mh., HOCA AHMET YESEVİ Bul., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32367-29563 TM)

– GÖZTEPE Mh., KARTAL Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32379-31175)

– CEBECİ Mh., 2496. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32382-28243 TM)

– MEHMET AKİF ERSOY Mh., IŞIKYOLU Sk., AYDINCIK Sk., TEKNECİK Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32385-9509 T.M.)

– DENİZKÖŞKLER Mh., OYA Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32393-21930TM 4.DP)

– SAADETDERE Mh., 6. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32378-20816TM 2-7.DP )

– BAŞAKŞEHİR Mh., ŞEHZADE Sk., YASEMİN Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32400-12212)

– BÜYÜKDERE Mh., MERKEZ Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32448-4006-4288)

– OSMANGAZİ Mh., 3123. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32416-20754)

– KOCATEPE Mh., LAMARTİN Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32443-3231)

– BÜYÜKDERE Mh., REŞİTPAŞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32450-4152-4003)

– MAHMUTBEY Mh., TAŞOCAĞI YOLU Cd., TANYELİ Sk., ORDU Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32462-31587)

– PAŞA Mh., GÜLER 1 Sk., ÜLKER Sk., ARALIK 1 Sk., AVUKAT Cd., CAMİ ARALIĞI Sk., DARÜLACEZE YOLU Cd., POYRAZ 1 Sk., İNCİ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32468-3494)

– MERKEZ Mh., OSMANPAŞA Cd., KORU Sk., GAMZE Sk., LİSE Sk., NURTEPE Mh., ÇAPRAZ Sk., ALİBEY Cd., AYLİN Sk., ÇAM Sk., ZAMAN Sk., DRAM Sk., BİRGÜL Sk., NASİP Sk., PAMUKKALE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32469-9663 T.M.)

– KOCASİNAN MERKEZ Mh., 20 TEMMUZ Sk., KEMAL SUNAL Cd., AYGÜL Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32470-31797)

– ÇAĞLAYAN Mh., ESEN Sk., BOSTAN Sk., TEPE Sk., MAYA Sk., ŞAN Sk., UYGUN Sk., BAĞ Sk., FIRIN Sk., YÜZYIL Sk., UYSAL Sk., VATAN Cd., GÜRCAN Sk., GÜLBAYIR Sk., BEYHAN Sk., AYDENİZ Sk., BİROL Sk., ADIGÜZEL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32480-9180 T.M.)

– ADNAN KAHVECİ Mh., KUŞTEPE Cd., IHLAMUR Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32489-27161)

– OSMANGAZİ Mh., 3117. Sk., 3142. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32415-22696)

– OSMANGAZİ Mh., 3123. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32417-22528)

– ÇAYIRBAŞI Mh., MEZARLIK ARKASI Sk., ORTA Sk., MADEN Mh., ALADAĞ Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32418-)

– OSMANGAZİ Mh., 3123. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32419-22210)

– KARLIBAYIR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:20-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32441-29254-29910-28488-29539-41533)

– ÖMERLİ Mh., AYNALI Sk., DERSAADET Sk., OKUL ÇIKMAZI Sk., HÜMEYRA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32454-20124)

– MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32449-29439)

– MİTHATPAŞA Mh., 2.ORKİDE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32451-9957 T.M.)

– MADEN Mh., TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32452-4502-4052)

– MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., İSLAMBEY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 14:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32453-28327)

– MAHMUTBEY Mh., OĞUZHAN Sk., NAR Sk., PEYAMİ SAFA Cd., YEŞİL Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32466-31636)

– BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., GÜLHATMİ Sk., ANADOLU Cd., AÇELYA Sk., BEGONYA Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32477-20849)

– ÇAĞLAYAN Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32481-9180 T.M.)

– HALASKARGAZİ Mh., MATBAACI OSMANBEY Sk., RUMELİ Cd., ZAFER Sk., SÜLEYMAN NAZİF Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32483-3999-3424-3303-3954)

– ADNAN KAHVECİ Mh., BÜYÜKDERE Cd., IHLAMUR Cd., ERMAN Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32494-21392)

– AYAZAĞA Mh., KEMERBURGAZ Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32497-9149 T.M.)

– ADNAN KAHVECİ Mh., KUŞTEPE Cd., OSMANLI Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32505-20596)

– GÖKTÜRK MERKEZ Mh., KUMLUGEÇİT Sk., İSTANBUL Cd., ÜSTKÜME Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32512-9487 T.M.)

– BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., TURUNÇ Sk., KÜMBET Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32514-28554-28555-29096-29488)

– MERKEZ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32515-28451 TM)

– HADIMKÖY Mh., DENİZ KIZI Sk., MUSTAFA İNAN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32534-20237-27469-20590-27067-20466-20901)

– GÜZELTEPE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32516-28432 TM)

– KOCATEPE Mh., LAMARTİN Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında İNÖNÜ Mh., TURNA Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32517-3439-3470)

GÖKTÜRK MERKEZ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32520-9487 T.M.)

İNÖNÜ Mh., CUMHURİYET Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32522-3363-3361)

FEVZİ ÇAKMAK Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32519-29233 TM)