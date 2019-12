Eski eşi tarafından 21 yerinden bıçaklanan kadından şok ifadeler!

Antalya'da, eski eşi tarafından 21 yerinden bıçaklanan Ayşe Seyidoğlu, canice öldürülen 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir'in son görüntülerini izlerken kendisini onun yerine koyduğunu belirterek, "Ceren ölünce ben de sanki onunla beraber öldüm" dedi. Yaşanan olayların toplumu da etkilediğine işaret eden Seyidoğlu, "Torunlarım bıçakları alıyormuş, 'sen anneanne ol, ben de büyükbaba olayım, Ayşe anneyi bıçaklayalım' diye oyun oynuyorlarmış. Bu caniler herkese örnek oluyor" ifadelerini kullandı.



Olay, 13 Eylül Cuma günü sabah saat 07.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi 1597. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Karayolları'nda memur olarak çalışan Ayşe Seyidoğlu (48), işe gitmek için evinin önünde servis beklemeye başladı. Bu sırada 6 ay önce boşandığı eski eşi N.S., arkasından gelip Ayşe Seyidoğlu'nun ağzını tutarak 21 yerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan Seyidoğlu, gördüğü tedavinin ardından hayatta kalmayı başarabildi. Olay günü yakalanan eski eş N.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.





"SEVEN İNSAN 21 YERİNDEN BIÇAKLAR MI?"



12 Ekim Salı günü olayın ilk duruşması ise Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık N.S., müşteki Ayşe Seyidoğlu ve taraf avukatları katıldı. Burada sanık eski eşini hala sevdiğini söyleyince, Ayşe Seyidoğlu eşinin bu sözlerine karşılık, 'Seven insan 21 yerinden bıçaklar mı' diyerek tepki göstermişti.



"10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUMUN GÖZLERİ ÖNÜNDE DOĞRANDIM"



Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 10 Aralık Salı günü 2. duruşması görülecek dava öncesinde olayın şokunu üzerinden hala atamadığını dile getiren Ayşe Seyidoğlu, sanığın bir önceki duruşmada sevgi sözlerinin yalan olduğunu ve ona inanmadığını tekrarladı. Seyidoğlu, "Bu sözleri tekrar söylerse asla inanmam. Bu adama kimse inanmasın. Onu salarlarsa tekrar gelecek beni ve çocuklarımı öldürecek. Bizim can güvenliğimiz yok. Savcı ve hakimlerime sesleniyorum; lütfen bu adama inanmasınlar. Tamamen yalancı, oyuncu bir adam. Ömür boyu ceza versinler. Çıkacak diye çok korkuyoruz. Merdivenlerden çıkarken acaba yanında mı, içinde mi diye korku yaşıyoruz. Çocuklarım da korkuyor. Zaten 10 yaşındaki çocuğumun gözleri önünde doğrandım. Geceleri yatamıyoruz, sabahlara kadar ağlıyoruz. Psikolojimiz bozuldu. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.



"CEREN ÖLÜNCE BEN DE SANKİ ONUNLA BERABER ÖLDÜM"



Geçtiğimiz hafta Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir'in, bale dersi dönüşü evine girerken saldırıya uğrayıp hayatını kaybettiğine ilişkin haberleri izleyince kendi yaşadığı olayı tekrar yaşadığını anlatan Seyidoğlu, "Katil çocuğu takip ediyordu. Sanki onun yerinde kendim vardım. Ceren'i öldürdü, ben de sanki onunla beraber öldüm. Tekrar yaşadım olayı. Allah kimseye yaşatmasın. Lütfen herkes duyarlı olsun ve bu katilleri dışarı salmasınlar. Bunlara çok büyük bir ceza versinler. Sessiz çığlığımıza ses versinler. Avazımız çıktığı kadar bağırıyoruz, ağlıyoruz ve korkuyoruz. Artık bu katliam dursun. Kadınlarımız, genç kızlarımız ölmesin" diye konuştu.



"ELİME BIÇAK ALINCA TİTRİYORUM"



Yaklaşık 3 aydır mutfağa girince tedirginlik yaşadığını dile getiren Seyidoğlu, "Bıçakları görünce hemen o acıyı hissediyorum. Elime aldığım zaman titriyorum. Bıçak beni çok korkutuyor" ifadelerini kullandı.



"TORUNLARIM, 'AYŞE ANNEYİ BIÇAKLAYALIM' DİYE OYUN OYNUYORLARMIŞ"



Ankara'da yaşayan 2 torununun yaşadığı olayı duyduğunu ve psikolojilerinin etkilendiğini söyleyen Seyidoğlu, "Çocuklar bıçakları alıyormuş, 'sen anneanne ol, ben de büyükbaba olayım, Ayşe anneyi bıçaklayalım' diye oyun oynuyorlarmış. Bu caniler herkese örnek oluyor. Lütfen bunlara fırsat vermeyelim" şeklinde konuştu.