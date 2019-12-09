İstanbul Polisi, Fatih'e bağlı Nişanca Mahallesi'nde bir adresin "Randevu Evi" olarak kullanıldığını tespit etti ve harekete geçti. Adresi fiziki olarak takibe alan polisler, adresten çıkan Adem Ö. ve Mehmet K.'yı durdurdu. İki şüpheli, adrese 200 lira karşılığında fuhuş amaçlı geldiklerini itiraf etti. Söz konusu adreste Azerbaycan uyruklu Zeynep H. isimli kişi, fuhuş amacıyla adreste bulunduğunu, kendisine fuhuş yaptıran kişinin adreste olmadığını söyledi. O esnada Zeynep H.'nin cep telefonu çaldı. Telefonun ucunda olduğu ve fuhuşa aracılık ettiği belirlenen "Ebru" isimli kişi, polislere 10 bin lira rüşvet teklif etti.





BULUŞMA YERİNDE GÖZALTI...



Operasyon ve şüphelileri suçüstü yakalayabilmek için teklif kabul edildi ve Yedikule Mahallesi'nde bulunan bir adresin önünde buluşma ayarlandı. Polislerin yanına gelen ve kendisini "Ebru" ismiyle tanıtan Celal Y., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, parayı kendisine Mehmet E. isimli kişinin verdiğini itiraf etti. Mehmet E. de yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Celal Y. ve Mehmet E. isimli iki şüpheli "Fuhuşa Aracılık, Yer Temini ve Zorlama" ile "Görevli Memura Rüşvet Verme" suçlarından tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Fuhuş çetesine rüşvetli suçüstü