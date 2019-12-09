Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Gelinlikle karşılayan eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı

Gelinlikle karşılayan eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı

'nin Gölcük ilçesinde, kendisini cezaevinden çıkarken gelinlikle karşılayan 5 aylık hamile dini nikahlı eşi ’in elinde sigara söndürüp, darp eden tutuklandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.12.2019 15:50 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 16:25
Gelinlikle karşılayan eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı

Gölcük'te yaşayan ve 5 aylık hamile olan Hacer Atik, 25 Kasım günü hırsızlık iddiasıyla cezaevinde bulunan Muhsin Culfacı'yı gelinlikle cezaevinin kapısında karşıladı. Geçen günlerde Muhsin Culfacı, iddiaya göre, Hacer Atik ile tartıştı. Culfacı, evdeki elektrikli sobayı Atik'in üzerine attı, ardından da döverek sağ elinde sigara söndürdü. Hastaneye giderek darp raporu alan Hacer Atik, şikayetçi oldu. Atik, kadın barınma evine götürüldü.

Polis, olayın ardından kaçan Muhsin Culfacı'yı yakaladı. Culfacı, emniyetteki işlemlerin ardından Gölcük Adliyesi'nde 'yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika: Bursa’da şoke eden olay! Öfkeli baba kızını dövenlere dehşet yaşattı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gelinlikle karşılayan eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN