Hafriyat kamyonunun küçük kıza çarpma anı güvenlik kamerasında

Muğla'nın Menteşe ilçesinde dün hafriyat kamyonunun ailesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğuna çarpma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 9 yaşındaki Aylin Dağdeviren'in, kamyonun çarpması sonucu aracın sağ arka tekerinin altında kalması yer alıyor.

Kayıtların devamında anne Handan Dağdeviren'in sinir krizi geçirdiği, kamyonun kazanın ardından geri manevra yaptığı görülüyor.

- Ağır yaralanan küçük kızın tedavisi sürüyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alınan küçük kızın sağ bacağının kesildiği, sevk edildiği Marmaris Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kız çocuğunun diğer ayağının plastik cerrahi bölümünde tedavi edilmesinin gerektiği belirtildi.

Kaza yerinden kaçmasının ardından ilçe karakoluna teslim olan sürücü A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Menteşe ilçesinde A.K'nin kullandığı 34 TL 5436 plakalı hafriyat kamyonu, dün Abdi İpekçi Caddesi'nden Leylak Sokak'a dönerken annesi Handan, babası Ahmet Dağdeviren ve iki kardeşi ile yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Aylin Dağdeviren'e çarpmış, kazada ağır yaralanan kız çocuğu, MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Kaza sonrası kaçan sürücü A.K. ilçe karakoluna teslim olmuştu.