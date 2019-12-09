Hamile eşe işkence

BUGÜN NELER OLDU

Kocaeli Gölcük'te 5 aylık hamile Hacer Atik, 11 gün önce cezaevinden çıkarken gelinlik giyerek kapıda karşıladığı dini nikâhlı eşi Muhsin Culfacı tarafından evlerinde çıkan bir tartışma sonrası dövüldü. Culfacı aralarında çıkan tartışma sonrası Hacer Atik'in üzerine evdeki elektrikli sobayı attı, ardından da döverek sağ elinde sigara söndürdü. Hastaneden darp raporu alan Atik, şikayetçi oldu. Polis, Culfacı'yı bulmak için çalışma başlatırken, Atik ise barınma evine götürüldü.Güvenlik görevlisi olarak çalışan, ayrıca taksi şoförlüğü yapan Hacer Atik, dehşet dolu anları şöyle anlattı: Gece 00.30'da işten geldim. Çok yorgundum. Geldiğimde evde tiner içmişti ve yatakta yatıyordu. Acı çekiyor gibi görünüyordu. Fakat ben inanmadım. 'Bana süt ver' diye yalvarıyordu. Ellerimle süt içirdim. Biraz zaman geçince 'Sana cehennem azabını yaşatacağım' diyerek odanın ışığını söndürdü. Elektrikli sobayı üzerime tutarak beni yakmaya çalıştı. Üzerime kimyasal madde döküp, 'Şimdi seni yakacağım. Cehennem ateşinde yanacaksın' dedi. Daha sonra elimde ve yüzünde sigara söndürdü. Çığlık atmamam için ağzımı ve burnumu kapattı. Beni saçımdan çekerek yerde sürükledi, yanağımı ısırdı. Şikayetçiyim. Bana, 'Şikayetçi olursan seni öldürürüm' demişti. Ama öldürürse de öldürsün. Kaderim neyse onu yaşarım. İyilikten maraz görürsem, Allah yolunda ölmüş olurum. Bu benim imtihanım.