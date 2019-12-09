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Hamile kadın, 'dayak' ve 'gasp' iddiasıyla sevgilisinden şikayetçi oldu

'de, hamile F.O., birlikte yaşadığı R.A. hakkında kendisini dövüp, yüzüne kezzap atmakla tehdit ederek, parasını gasbettiği iddiasıyla polise şikayette bulundu. R.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.12.2019 17:19

Yıldırım Hacısarraf Mahallesi'nde yaşayan hamile F.O., 6 yıldır nikahsız birlikte yaşadığı R.A.'yı kendisini döverek, yüzüne kezzap atmakla tehdit edip, zorla parasını aldığı iddiasıyla polise şikayet etti. F.O., karakolda verdiği ifadesinde, "R.A. ile 6 yıldır nikahsız birlikte yaşıyoruz. Kendisinden hamileyim. Bana 'Kahveye gideceğim, bana para ver' dedi. Ben de 'Param yok' dedim. Bunun üzerine beni tekme tokat dövdü daha sonra 'Seni kezzap dökerek yakarım' şeklinde tehdit ederek, paramı aldı. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.
Polis, F.O.'nun şikayeti üzerine R.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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Hamile kadın, 'dayak' ve 'gasp' iddiasıyla sevgilisinden şikayetçi oldu
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