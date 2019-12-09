BUGÜN NELER OLDU

17 yaşında genç bir kız... Onu tamirhanede görenler şaşırıyor. Çocukluğundan beri bebeklerle değil arabalarla oynayan Melike, hayallerinin peşinde koşuyor. Otomobil bakım ve onarım servisinin tek kadın otomobil tamircisi Melike Nur Beyen, kadınların her alanda başarılı olabileceğinin sadece bir örneği. Çocukluğundan beri arabalara merakı olan Melike, elektromekanik bölümü lise son sınıf öğrencisi. Bu alanda kendine yer bulmakta zorlansa da iş aramaktan asla vazgeçmediğini ifade eden Melike, Maltepe'de bir otomobil bakım ve onarım servisinde staj görüyor. "Bu iş sana ağır gelir, bu cüsse ile yapamazsın' bile dendi. Dalga bile geçildi" diyen Melike, şöyle konuştu: "Mutluyum, inandılar bana ve inansınlar kadınların yapamayacağı hiçbir iş yoktur. Bana yapamazsın gözüyle baktıklarında daha çok hırslandım." Tamircilik hayalini gerçekleştiren Melike, bir başka hayalinin ise oyunculuk olduğunu söyledi.