Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kars’ta lise öğrencisini zorla kaçırmaya çalışanlar yakalandı

’ta lise öğrencisini zorla kaçırmaya çalışanlar yakalandı

'ta liseli kızı zorla minibüse bindirerek kaçırmaya çalışan 3 kişiyi polis kıskıvrak yakaladı. Şüpheli 3 kişi, "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama, Tehdit" suçlarından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.12.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 09:35
Kars’ta lise öğrencisini zorla kaçırmaya çalışanlar yakalandı

Olay; Atatürk Mesleki Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Öğrenci M.B. (17), okuldan çıkınca bir kişi yanına geldi. Bir süre M.B. ile konuşan şüpheli, az ilerde bekleyen minibüse kadar M.B.'yi götürdü. Zorla minibüse bindirilen M.B. için okul polisi seferber oldu. Polisin müdahalesine rağmen olay yerinden uzaklaşan zanlıları, 500 metre ileride polis kıskıvrak yakaladı. Liseli kızın kaçırılma anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.



500 METRE İLERİDE YAKALANDILAR

Liseli kızı zorla minibüse bindiren ve olay yerinden uzaklaşan şüpheli 3 kişi okul polisinin olayı bildirmesinin ardından 500 metre ileride Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Zorla kaçırılan liseli M.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli 3 kişi, "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama, Tehdit" suçlarından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi: Yoldan geçen kadına adres sorma bahanesiyle cinsel organını gösteren sapık yakalandı! Genç kadın o görüntüleri...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kars’ta lise öğrencisini zorla kaçırmaya çalışanlar yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN