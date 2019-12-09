Kayınvalidesini alevlerden aldı

BUGÜN NELER OLDU

Beyoğlu'nda seyir halinde yanmaya başlayan ve kısa sürede alev topuna dönen otomobilde bulunan yaşlı kadın, damadı tarafından son anda kurtarıldı. Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobilden alevler yükselmeye başladı. Sürücü Necati Sökmen, aracını güvenli bir noktaya çekerek ailesi kendisini panikle dışarı attı. Ancak yürüteç kullanan, yürüme engelli Azize Şahin araçtan çıkamadı. Bunun üzerine Necati Sökmen canın tehlikeye atarak yanan otomobilden kayınvalidesini son anda kurtardı. Araç kullanılamaz hale geldi. Necati Sökmen "Kayınvalidem engelliydi, onu arabadan aşağı indirmek için çok mücadele ettim" dedi. Azize Şahin de "Çok korktum yavrum. Bir koku gelmeye başladı. Yürüyemiyorum ben. Beni damadım kurtardı'' diye konuştu.