Kocaeli’de günübirlik kiralanan eve fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yenikent Mahallesi'nde günübirlik kiralanan bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen evi takibe alan ekipler, içeride fuhuş yapıldığının tespiti üzerine operasyon düzenledi.



Gerçekleştirilen operasyonda M.A. isimli şahıs ile D.Y. ve N.U. isimli yabancı uyruklu iki kadın yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.