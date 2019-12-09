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’de günübirlik kiralanan eve fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

’nin Gebze ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda günü birlik kiralanan eve yapılan fuhuş operasyonunda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.12.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 10:46
Kocaeli’de günübirlik kiralanan eve fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yenikent Mahallesi'nde günübirlik kiralanan bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen evi takibe alan ekipler, içeride fuhuş yapıldığının tespiti üzerine operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda M.A. isimli şahıs ile D.Y. ve N.U. isimli yabancı uyruklu iki kadın yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Kocaeli’de günübirlik kiralanan eve fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
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