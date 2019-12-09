Kültür Sanat Kurulu Edirne’de

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu (KSPK), her ay farklı bir ilde gerçekleştirdiği kurul toplantısını, Hakkâri, Hatay ve Eskişehir'den sonra aralıkta Edirne'de yapacak. Yarın valiliğin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan toplantıya Prof. Dr. İskender Pala (Kurul Başkan Vekili), Fecir Alptekin, Hülya Koçyiğit Soydan, Prof. Dr. Ümit Meriç, Mehmet Özçay ve Hümeyra Şahin katılacak. İlgili devlet kurumlarının yetkilileri, Belediye Başkanı, üniversite rektörlerinin yanı sıra Edirne'nin kültür-sanatla ilgili STK temsilcilerinin de yer alacağı toplantıda daha önce olduğu gibi kentin kültür-sanat imkânları, yapılan çalışmalar, organize edilen etkinliklerle ilgili bilgi alışverişinde bulunulacak. Toplantı sonrası KSPK üyeleri, kentin önde gelen tarihi ve kültürel mekânlarını da ziyaret edecek.