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'den son dakika açıklaması geldi! Kar yağışı hakkında flaş uyarı; 'a ne zaman kar yağacak?

Genel Müdürlüğü'nden bu hafta için son dakika ile sağanak ve kar yağışı bildirimi yapıldı. Aralık ayı itibari ile yurt genelinde soğuk havalar ve kar yağışı etkisini hissettirirken, başta olmak üzere yurdun Batı kesiminde ise sağanak yağışlar görülüyor. Öyle ki, özellikle sabah ve akşam saatlerinde görülen soğuk havalar neticesinde vatandaşlar da 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunu araştırıyor. Bu haftaya ilişkin hava durumu ve sıcaklık değerlerini paylaşan Meteoroloji, Doğu Anadolu'da kar yağışına, Marmara, Ege ve Akdeniz'de sağanak yağışlara dikkat çekti. MGM ayrıca, oluşabilecek buz ve don olayları ile ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Haberimizden Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir, İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.12.2019 08:07 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 08:08
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması geldi! Kar yağışı hakkında flaş uyarı; İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Yeni hafta için sağanak ve kar yağışı uyarısı! Genel Müdürlüğü'nden yeni hafta kapsamında yurt genelini ilgilendiren son dakika ile kar ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Aralık ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde, ülkemizin Doğu kesiminde kar yağışı; İç ve Batı bölgelerinde ise soğuk hava ile sağanak yağışlar etkisini hissettiriyor. Hâl böyle olunca da, dışarı çıktığında bir sürpriz yaşamak istemeyen vatandaşlar da 'Bu hafta hava durumu nasıl olacak?' sorusu ile araştırmalarını sürdürüyor. Meteoroloji de tam bu noktada, bu haftaya ilişkin hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. MGM; İstanbul ve birçok ildeki sıcaklıkların haftanın ilk yarısında yükseleceğini, hafta ortasından itibaren ise yerini yağışlara terk edeceğini duyurdu. Öte yandan, Doğu illeri içinse şiddetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Haberimizin detaylarından, yeni hafta kapsamında Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması geldi! Kar yağışı hakkında flaş uyarı; İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
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