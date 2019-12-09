Mont, cebinde bere ve anahtar bulundu

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Uludağ'da 1 Aralık gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmalarının 7'nci gününde Sarp'a ait mont, cebinde bere ile evinin anahtarı bulundu. Montun bulunduğu alanda termal drone ile havadan çalışma yürütülüyor. İstanbul'dan araçlarıyla 1 Aralık günü Bursa'ya gelen ve otomobillerini park edip Uludağ'ın zirvesine tırmanmak için yola çıkan iki amatör dağcı son olarak güvenlik kameralarına görüntülenmişti.Görüntüde dağ tırmanışı için yeterli ekipmanları bulunmadığı görülen iki arkadaştan birinin giydiği kırmızı mont giydiği görülmüştü. Zirveye doğru yürümeye devam eden Sarp ve Alpaslan'ın 20 saat sonra kaybolduğu anlaşılmış arama çalışması başlatılmıştı. Arama çalışmaları sırasında dün Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarında dere yatağında Efe Sarp'ın kırmızı montu bulundu. Montun cebinden yeşil bir bere ve ev anahtarı çıktı. Ekipler çalışma yönünü dere yatağının olduğu bu bölgeye çevirdi. Çalışmalarda, bir savunma sanayisi firması tarafından özel üretilen yerli "termal drone" da kullanılıyor. Bu cihazın, kar altı, su altı, sığınak gibi bölgelerde metal dedektörle 2 kilometre çapında arama yapabildiği bildirildi.