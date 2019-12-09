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Oğlunun acısına 3 ay dayanabildi

Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde 3 ay önce kendisine böbrek veren 28 yaşındaki oğlu 'ı kaybetmenin acısını yaşayan , tedavi gördüğü 'daki özel bir hastanede bugün yaşamını yitirdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.12.2019 17:07 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 17:14
Oğlunun acısına 3 ay dayanabildi

19 Eylül tarihinde babasına verdiği böbrek sonrasında beklenmedik bir şekilde yaşamını yitiren Tayfun Yıldız'ın ardından bu kez de babası vefat etti. Uzun yıllardır böbrek yetmezliği rahatsızlığı yaşayan ve oğlunun kendisine verdiği böbrek ile yaşama tutunmaya çalışan Cevat Yıldız, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'daki özel bir hastanede bugün sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yıldız'ın cenazesi akşam saatlerinde İstanbul'dan Alaplı Devlet Hastanesi morguna getirilerek yarın öğle namazını müteakip Gümeli Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.

SON BAKIŞI YÜREKLERİ DAĞLAMIŞTI

Merhum Yıldız, oğlunun cenazesini evinin balkonunda hüzünlü bakışlarla takip etmişti.

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Oğlunun acısına 3 ay dayanabildi
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