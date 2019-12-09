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Ramazan ve ne zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Müslüman alemini yakından ilgilendiren Ramazan ve için geri sayım sürüyor. 2020 resmi tatil tarihleri belli oldu. Uzun bir tatil yapmak isteyen aileler tur şirketlerindeki tatil fırsatlarını araştırıyor. Özellikle öğrenciler ve çalışan vatandaşlar bayram tatilini verimli geçirmek istiyor. Bu bağlamda ‘’ Ramazan ve ?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Dini bayramlarda tatil günlerini fırsata çevirmek mümkün. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 yılı için yayınladığı takvimde ise iki dini bayramın tarihine yer verildi. Peki Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Tatil kaç gün sürecek? İşte Diyanet 2020 dini günler takvimi!

Giriş Tarihi: 9.12.2019 11:28
Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Diyanet Ramazan ve Kurban Bayramı tatili kaç gün?

İşleri Başkanlığı 2020 Ramazan ve dini günler takvimini duyurdu. Çalışan ve okuyan vatandaşlar hem tatili fırsata çevirmek hem de uzakta olan akrabalarını ziyaret etmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dini günler takvimi araştırıyor. Buna göre '' Ramazan ve ?'' sorusuna yanıt aranıyor. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan 9 günlük tatiller vatandaşlara ekstra tatil fırsatı sunuyor. Peki Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı tatili kaç gün? Hangi güne denk geliyor?

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Diyanet Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Haberimizde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dini günler takvimine ulaşabilirsiniz.

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Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Diyanet Ramazan ve Kurban Bayramı tatili kaç gün?
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