Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Ramazan ve Kurban Bayramı dini günler takvimini duyurdu. Çalışan ve okuyan vatandaşlar hem tatili fırsata çevirmek hem de uzakta olan akrabalarını ziyaret etmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dini günler takvimi araştırıyor. Buna göre '' Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?'' sorusuna yanıt aranıyor. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan 9 günlük tatiller vatandaşlara ekstra tatil fırsatı sunuyor. Peki Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Diyanet Ramazan ve Kurban Bayramı tatili kaç gün? Hangi güne denk geliyor?

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Diyanet Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Haberimizde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 dini günler takvimine ulaşabilirsiniz.