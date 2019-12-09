Rumen sevgiliyle bir oldu kooperatif üyelerini dolandırdı

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL'DA sıradışı bir dolandırıcılık yönteminin mağduru olan vatandaşlar, hukuk mücadelesi başlattı. Silivri'de ev sahibi olmak isteyen 101 kişi bir araya gelerek Gül Kılıçlar Yapı Kooperatifi'ni kurdu. İddiaya göre kooperatif başkanlığından azledilen Davut Başkan, üyelerden kayıt olurken aldığı belgeleri sahte senete dönüştürüp 40 üyeye icra takibi başlattı. Başkan, bazı üyeleri de Rumen sevgilisi Genica Adam'ın adına kurduğu GEN-DAV adlı inşaat şirketine borçlandırdı. İddiaya göre Başkan, üyelerin kooperatif başlarken imzalattığı imza sirkülerinde oynama yaparak her birini senede dönüştürdü. Ana paraları 75 bin TL ile 150 bin TL arasında değişen sahte senetler, Davut Başkan tarafından icraya verildi.