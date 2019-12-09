Rüyada kaza görmek ne anlama gelir? Rüyada kaza yapmak nasıl yorumlanır?

İnsan vücudunun en önemli gereksinimlerinde olan uyku esnasında çeşitli düşler görürüz bu düşlerdeki bazı detayların ise bizlere gerçek yaşamımızda neleri işaret ettiğini merak ederek gerek internet ortamında gerekse basılı kaynaklarda bilgi taraması yaparız. Öte yandan rüyasında kaza görmek ve yapmakla ilgili arama motorlarında Rüyada kaza görmek ne anlama gelir ve nasıl yorumlanır? şeklinde yoğun şekilde araştırmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. En güncel rüya tabirlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Rüyada kaza yapmak ne anlama gelir ve nasıl yorumlanır. İşte detaylar…

RÜYADA KAZA GÖRMEK VE RÜYADA KAZA YAPMAK NE ANLAMA GELİR? RÜYADA KAZA GÖRMEK VE RÜYADA KAZA YAPMAK NASIL YORUMLANIR?

RÜYADA KAZA GÖRMEK

Rüyada kaza geçirdiğinizi gördüyseniz yada bir kazaya tanık olduysanız bu hayırlı olarak görülür. Herhangi bir kaza geçirmişseniz vereceğiniz kararlar yaşamınızı iyi yönde etkileyecektir. Rüyanızda kaza geçirdiyseniz ya da bir kazaya tanık olduysanız, hayatınızda yeniliklerle karşılaşacağınıza ve bu yeniliklerin sizlere kapılarını sonuna dek açacağına işaret eder.Öte yandan bu rüyanın olumsuz olarak görüldüğü de olmuştur, eğer yakın zamanda bir yolculuğa çıkacaksanız bu yolculuğu ertelemeniz gerektiğine de delalet edebilir.

RÜYADA TRAFİK KAZASI YAPMAK

Bu rüyayı gören kişinin çok sevdiği bir kişi tarafından ihanete uğrayacağına hastalıklarla boğuşacağına, kalbinin birileri tarafında kırılacağına ailesinden ayrı kalacağına, haksızlıkla burun buruna geleceğine, yaptığı bir hata veya söylediği bir kelamın hayatındaki düzeni bozacağına ve bulunduğu şehirden taşınarak uzun bir süre başka şehirde bulunacağına işaret eder.

Rüyasında trafik kazası geçiren birini gören bir kişi, iş hayatında yaptığı başarılı işlerin rakipleri veya düşmanları tarafından kıskanılarak işinde sıkıntılı günler geçireceğine, evine nifak tohumları ekileceğine, kardeşleriyle kırıcı bir kavgaya tutuşacağına, işlerin kesat gideceğine, sağlıkla ilgili pek çok sıkıntı yaşayacağına işaret eder.

RÜYADA ARABAYLA KAZA YAPMAK

Kendi imkanlarıyla yapılan bir işin en yakın arkadaşlar tarafından yapılacak olan yardımlarla daha ileri bir seviyede olacağına, kazanılan veya elde bulunan paranın değer kazanıp çoğalacağına, yüksek seviyede başarılara imza atılacağına, modası geçmekte olan bir eşyaya sahip olunacağına ve yeni bir ev sahibi olunacağına işaret eder.

Arabayla zincirleme kaza yapıldığının görülmesiyse, evlilik yapma girişiminde bulunulacağına , yakın bir akrabayla iş yapılacağına, meşakkatli ancak geliri fazla olan bir uğraşı içinde olunacağına, daha önce kaçırılan fırsatların tekrar kazanılacağına ve işsel düşüncelerin çok yakın zamanda olacağına delalet eder.

RÜYADA KAMYON KAZASI YAPMAK



Rüyada kamyon kazası görmek rakiplerin canını sıkacak bir hususta karara varılacağı, yakalanılan bir hastalığın tedavi olacağı, evli eşler arasında kıskançlık yaşanacağına, evde huzursuzluk olacağına delalet eder.

RÜYADA BİSİKLET KAZASI YAPMAK

Rüyada bu detayı görenler elde edilen ufak birikimleri büyük işlere çevireceğine, eğitim ve iş dünyasında isabetli kararlara imza atılacağına, kısa sürelide olsa kazançlı bir işe girileceğine, parasal yönden yüksek seviyeye çıkılacağına, talih oyunundan büyük miktarda para kazanılacağına işaret eder.

RÜYADA MOTOR KAZASI YAPMAK

Rüyada motor kazası görmek hayatta beyaz bir sayfa açmaya fazla para kazanmaya işaret eder. Rüyayı gören kişinin büyük bir mutluluk yaşayacağına , yaptığı çalışmalarda fazlaca başarı elde edeceğine, ailesinin ve yakınlarının eğitiminde büyük katkı sağlayacağına, iş hayatında rakiplerini üzecek ve uzun sürecek bir başarıya imza atacağına ve dirliğe ulaşacağına yorulur…

RÜYADA TREN KAZASI GÖRMEK

Rüyada tren kazası görmek devlet memurluğu kadrosuna girileceğine, karşılan hıyanetlerin çok zarar vermeyeceğine, arkadaşlıkta ve yeni işe girişlerde oldukça başarılı olunacağına, aile tarafından bulunan bir kimseyle hayatın birleştirileceğine, başta kendisi ve ailesi olmak üzere ülkesine kıymetli başarılar kazandıracağına delalet eder…

RÜYADA GEMİ KAZASI GÖRMEK

Rüyada gemi kazası gören bir kimse için kendisini ve aile fertlerini etki altında bırakacak kötü bir durumdan kurtulunalınacağına, pek çok emek verilen bir çalışmanın karşılığının fazlasıyla alınacağına, rakipler tarafından yapılan ayak kaydırma çabalarında fazlaca etkilenilmeyeceğine, telafisinin kolay olacağına yorulur.

RÜYADA OTOBÜS KAZASI GEÇİRMEK

Rüyada otobüs kazası geçirdiğini gören bir kimse, yakın akrabasının girimde bulunduğu bir ortaklıkta, ortaklardan birinin yalanlarını ortaya çıkaracağına, uyarılara kulak asmayan bu ortak yüzünde işlerin dağılarak bozulacağına ve adının lekelenmesinden bu gelişme sonucunda kurtulmasına delalet eder.