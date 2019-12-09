Sadrazam mirasında söz Genelkurmay’da

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Sadrazam Hüseyin Avni Paşa'nın mirasçılarından Emrullah Serhat Gelendost, iki yıl önce dördüncü kuşak torun olarak mirastan pay alabilmek için dava açmıştı. İddiaya göre, Sadrazam Hüseyin Avni Paşa 1876'da vefat ettiğinde tek mirasçısı oğlu Ahmet Fuat'tı. 1907'de vefat eden Ahmet Fuat'ın üç oğlundan Mehmet Muslihiddin Gelendost 1966'da, tek mirasçısı oğlu Fuat Can Gelendost 22 Ağustos 2004'te ölünce geriye mirasçı olarak onun oğlu Emrullah Serhat Gelendost kalmıştı. Dava dilekçesinde elle çizilmiş soyağacı belgesinde Ahmet Fuat Bey'in üç oğlu ile eşlerinin de öldüğü, 3. kuşak ve 4. kuşak torunlardan ise 7 kişinin hayatta olduğu görülmüştü. Mahkeme bilirkişiden Sadrazam'ın başka mirasçısı bulunup bulunmadığının saptanmasını istemiş, bilirkişinin Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'ndan elde ettiği bilgiye dayandırdığı 1 Eylül 2014 tarihli raporunda Sadrazam Hüseyin Paşa'nın Ahmet Fuat Bey'den başka bir de kızının olduğu açıklamıştı. Raporda "Bu nedenle, miras bırakanın kızının adı, soyadı ile eş ve çocuklarının nüfus kayıt bilgilerinin belirlenmesi halinde Hüseyin Avni Paşa'nın miras paylarının tespiti mümkün olacaktır" denilmişti. Ancak Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Hüseyin Avni Paşa ile eşi Huriye Zübeyde Hanım'ın nüfus bilgileri ile çocuklarını gösterir bilgilerin bulunmadığını mahkemeye bildirdi.Osmanlı Arşivi'nde Hicri 1246/ Miladi 1831 yıllarını gösterir nüfus sayım defterlerinin bulunduğunu mahkemeye aktaran Osmanlı Arşivleri Daire Başkanı Dr. Önder Bayır, "Arşivimizde kadınlara ait nüfus bilgilerine ve evlilik kayıtlarına yer verilmemektedir. Bu bilgilerle alt ve üst soya ait herhangi bir bağlantı kurulamamaktadır. Bu sebeple Ahmet Fuat'ın babası Sadrazam Hüseyin Avni ve eşi Huriye Zübeyde ile ilgili herhangi bir nüfus kaydına rastlanmamıştır" dedi. Davada, davacı vekili Avukat İlknur Batıt, Prof. Doktor Fahrettin Tızlak'ın Hüseyin Avni Paşa'nın ailesi ile ilgili yaptığı doktora tezi örneğinin istenilmesi ve Genelkurmay, Devlet Arşivleri'ne müzekkere yazılarak Paşa'nın annesi ve kardeşlerinin verasete esas bilgilerinin gönderilmesini talep etti. Mahkeme talepleri kabul etti. Devlet Arşivler Genel Müdürlüğü'nden gelen yazı cevabında nüfus kayıt eksiklikleri tamamlandığında dosyanın tekrar bilirkişiye gönderilmesi istendi.