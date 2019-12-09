Sarıyer’de motosiklete sırtüstü uzanıp tek tekerlek üzerinde gitti

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak Sarıyer'in çeşitli noktalarında motosikletli bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üzerinde giderek ve "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Mega kentte adeta terör estiren maganda, Maslak Büyükdere Caddesi, İstinye Katar Caddesi gibi trafiğin işlek olduğu noktalarda da aynı hareketleri sürdürerek hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe saydı.



Motosiklete sırtüstü uzanıp tek teker üzerinde gitti

Tüm bu yaptıklarıyla yetinmeyen motosikletli genç, arkadaşlarıyla beraber Sarıyer Ayazağa'da trafiğe açık olan bir alana gitti. Burada çeşitli denemeler yapan genç, motosikletine sırtüstü uzanarak ayaklarını da gidona uzattı. Bir süre bu şekilde giden maganda ardından sırtüstü uzandığı motosiklette tek teker üzerine gitmeye başladı. Magandalıkta adeta çığır açan motosikletli, görenleri de şaşkına çevirdi. Ayazağa'daki birçok parka motosikletle giren sürücü, merdivenlerden inip çıktı. Akrobasi uğruna trafikte yapmadığını bırakmayan genç sürücü, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri motosikletli magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

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