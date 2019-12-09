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Son dakika haberi: olay! Ölen İngiliz istihbarat subayının evinin önündeki bisikletli…

İstanbul Beyoğlu’da 11 Kasım sabah saat 05.25’te ölü olarak bulunan İngiliz İstihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümünün ardından olaya ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Olaya ilişkin soruşturma sürerken, Le Mesurier'in hayatını kaybetmeden önce eşiyle birlikte yaşadı Büyükada’da bulunan evlerinin önünde bir olay yaşandı. Öte yandan evde görevli bulunan bir kadının ise kendisine sorulan bir soruya verdiği cevap ise dikkat çekti. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 9.12.2019 23:51 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 23:52
Son dakika haberi: Esrarengiz olay! Ölen İngiliz istihbarat subayının evinin önündeki bisikletli…

İstanbul'da evinin önünde ölü olarak bulunan İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul Büyükada'da eşiyle birlikte yaşadığı evin önünde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Le Mesurier'in 11 Kasım saat 05.25'te evinin önünde ölü olarak bulunmasının ardından soruşturma sürerken, Büyükada'daki evin önünde gerçekleşen o olay dikkatleri çekti. Diğer yandan evde görevli bulunan bir kadının kendisine sorulan o soruya verdiği cevap diğer bir dikkat çeken konu oldu. İşte son dakika haberine ilişkin tüm bilgiler…

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Son dakika haberi: Esrarengiz olay! Ölen İngiliz istihbarat subayının evinin önündeki bisikletli…
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