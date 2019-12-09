Son dakika haberi: Esrarengiz olay! Ölen İngiliz istihbarat subayının evinin önündeki bisikletli…

İstanbul'da evinin önünde ölü olarak bulunan İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul Büyükada'da eşiyle birlikte yaşadığı evin önünde esrarengiz bir son dakika gelişmesi yaşandı. İngiliz ajan Le Mesurier'in 11 Kasım saat 05.25'te evinin önünde ölü olarak bulunmasının ardından soruşturma sürerken, Büyükada'daki evin önünde gerçekleşen o olay dikkatleri çekti. Diğer yandan evde görevli bulunan bir kadının kendisine sorulan o soruya verdiği cevap diğer bir dikkat çeken konu oldu. İşte son dakika haberine ilişkin tüm bilgiler…