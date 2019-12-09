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Son Dakika Haberi: 'da araç TIR'ın altına girdi!

Ajanslardan gelen son dakika haberine göre 'da saat 17.30 sularında TIR'a çarpıp arkadan giren otomobil sürücüsü (40) hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 10.12.2019 00:43
Son Dakika Haberi: Samsun'da araç TIR'ın altına girdi!

Kaza, saat 17.30 sıralarında Atakum ilçesi Taflan Yalı Mahallesi, Atatürk Bulvarı mevkisinde meydana geldi. Ertan Eren yönetimindeki 55 ACT 575 plakalı otomobil, Lütfü Meme'nin kullandığı 28 K 6331 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmı, TIR'ın altına girdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü Eren otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Ertan Eren'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye, Eren'in cesedini otomobilden çıkardı. Ertan Eren'in cansız bedeni olay yerine yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

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Son Dakika Haberi: Samsun'da araç TIR'ın altına girdi!
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