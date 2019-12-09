Son dakika hava durumu haberi: Yağmur ve kar yağışı bekleniyor! 10 Aralık 2019 Salı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden birçok ilimiz için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Bununla birlikte birçok şehir ve ilçe merkezinde sis ve pus olayı bekleniyor. Peki, illerimizde göre bugün hava durumu nasıl olacak?

HAVA DURUMU TAHMİN RAPORLARI 10 ARALIK

Bölgelerimize göre saatlik hava durumu tahmin raporlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte bugün için beklenen hava olayları ve hava sıcaklıkları…