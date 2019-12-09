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Son dakika: İzmit'te halk otobüsü ile TIR çarpıştı

İzmit'te korkunç bir gerçekleştiği bildirildi. Gelen son dakika bilgisine göre; halk otobüsünün devrildiği kazada, yaklaşık 20 yaralı var.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.12.2019 13:04 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 13:44
Son dakika: İzmit'te halk otobüsü ile TIR çarpıştı

Alınan bilgiye göre, Erhan B'nin kullandığı 41 J 0046 plakalı yolcu midibüsü ile Mehmet Y. yönetimindeki 41 YR 417 plakalı tanker, D-605 otogar mevkisi yan yolda çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bazı yolcular, devrilen midibüsten itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücüler ile 25 yolcu, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin, bölgede kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolu açma çalışması devam ediyor.

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Son dakika: İzmit'te halk otobüsü ile TIR çarpıştı
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