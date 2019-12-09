Sular ne zaman gelecek? 9 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programı duyuruldu!

Sular ne zaman gelecek? Sorusu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Metropol şehir İstanbul'da yaşanan kesintiler günlük işlerin aksamasına sebep oluyor. Bunun akabinde '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Su kesintileri B.Çekmece, Bayrampaşa ve Fatih ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkisini gösterecek. Peki Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte, 9 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programı!
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Güzelce Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-09 09:15:47.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kocatepe Mah,Kartaltepe Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-09 09:20:48.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Akşemsettin Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-12-09 09:15:12.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.