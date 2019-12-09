Sular ne zaman gelecek? 9 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programı duyuruldu!

Sular ne zaman gelecek? Sorusu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Metropol şehir İstanbul'da yaşanan kesintiler günlük işlerin aksamasına sebep oluyor. Bunun akabinde '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Su kesintileri B.Çekmece, Bayrampaşa ve Fatih ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkisini gösterecek. Peki Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte, 9 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programı!

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 9 ARALIK

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Güzelce Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-09 09:15:47.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Kartaltepe Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-09 09:20:48.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Akşemsettin Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-09 09:15:12.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.