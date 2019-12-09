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? 9 Aralık İSKİ İstanbul programı duyuruldu!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programı belli oldu. 9 Aralık’ta yaşanan kesintiler işlerin aksamasına sebep oluyor. Günlük işlerini halletmek isteyen vatandaşlar’’ ?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Pazartesi günü yaşanan kesintileri İSKİ güncel olarak resmi sitesinde duyurdu. İstanbullu vatandaşlar kurumun resmi sitesinden kesintilerin yaşanacağı bölgeleri ve saatleri an be an takip ediyor. Peki sular ne zaman gelecek? İşte, 9 Aralık programı haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 9.12.2019 10:03
Sular ne zaman gelecek? 9 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programı duyuruldu!

Sular ne zaman gelecek? Sorusu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Metropol şehir İstanbul'da yaşanan kesintiler günlük işlerin aksamasına sebep oluyor. Bunun akabinde '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Su kesintileri B.Çekmece, Bayrampaşa ve Fatih ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkisini gösterecek. Peki Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte, 9 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programı!

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 9 ARALIK

İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Güzelce Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-09 09:15:47.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2019 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Kartaltepe Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-09 09:20:48.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Akşemsettin Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-12-09 09:15:12.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.12.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? 9 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi programı duyuruldu!
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