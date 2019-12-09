Suriyeli kardeşlerden 3 dilde yardım çağrısı

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Suriyeli iki kız kardeş, sosyal medya hesapları üzerinden Suriye'ye yardım çağrısında bulunuyor. Ülkelerinde iç savaşın başlamasıyla rejim askerlerince ailesiyle Şam'dan Doğu Guta'ya göç etmeye zorlanan 15 yaşındaki Nur ve 9 yaşındaki kardeşi Ela Elhamravi, ülkelerindeki krizi dünyaya duyurmak için 2017'de açtıkları Twitter hesabını aktif şekilde kullanmaya başladı. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, paylaşımlarını mercek altına aldığı iki kardeşle iletişime geçti. Aile, Türk Kızılay ekiplerinin desteğiyle İstanbul'da bir eve yerleştirildi. Daha önce Arapça ve İngilizce tweet'ler atan kardeşler, paylaşımlarına Türkçe'yi ekledi. Kardeşler ilk Türkçe mesajını 2 Aralık 2019'da verirken, Kınık da paylaşıma kendi hesabında yer verdi. AA