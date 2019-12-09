Yanlışlıkla öldü denilen polisin eşi, "kasten öldürmeden" tutuklandı

Adana'da tabancasını temizlerken kendini vurduğu öne sürülen polis memurunun eşi, kocasını "kasten öldürmeden" tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 8 Kasım günü akşam meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli 4 aylık polis memuru Alper Doğan (24) evinde tabancasıyla ağır yaralandı. 1 yıl önce evlendiği eşi Fadime Doğan'ın çağırdığı ambulans ile Alpay Doğan Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri polis memurunun ölümü üzerine çalışma başlattı. Evde yapılan çalışmada şahsın beylik tabancasından çıkan kurşunla öldüğü ve yanında sadece eşi olduğunu tespit etti. Polis bunun üzerine eşinin ifadesine başvurdu. Fadime Doğan ilk ifadesinde eşinin tabancasını temizlerken öldüğünü öne sürdü.