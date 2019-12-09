Yılbaşı Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu! MPİ yılbaşı 2020 tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatı ne kadar?

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel kapsamında yapılacak olan milli piyango çekilişinin büyük ikramiye tutarının 80 milyon Türk Lirası olduğunu açıkladı. Bununla birlikte çekiliş kapsamında toplamda 436 milyon Türk Lirası dağıtılacağının açıklanması, biletlere yoğun bir şekilde talep gösterilmesine sebep oldu. Yeni yıla henüz 3 haftalık bir süreç olmasına rağmen, "Yılbaşı milli piyango bilet fiyatları ne kadar?" sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İşte tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları…

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişi için basılan biletlerin 10 binden fazla gezici bayi aracılığıyla satışa sunulduğunu açıkladı. Yeni yıla milyoner olma hayaliyle giren ve bunun için de milli piyango bileti alarak çekilişe katılmak isteyen vatandaşlar, MPİ 2020 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatlarının ve dağıtılacak ikramiye tutarlarının ne kadar olduğunu merak ediyor.

YILBAŞI ÖZEL ÇEYREK, YARIM TAM BİLET FİYATLARI

31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi tam biletleri 80, yarım biletleri 40, çeyrek biletleri ise 20 TL'den satışa sunuldu.

436 MİLYON 540 BİN TÜRK LİRASI DAĞITILACAK

Yılbaşı özel çekilişi için basılan biletlerin tamamının satış tutarı 800 milyon lira. Bu tutardan yaklaşık 121,3 milyon lira Katma Değer Vergisi, 67,8 milyon lira Şans Oyunları Vergisi ve 38,5 milyon lira kamu payı olmak üzere toplam 227,6 milyon lira kamuya aktarılacak.

Ödenecek ikramiyelerin toplamı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.

Milli Piyango biletlerinin basımı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılıyor. Biletler, Türk Parasını Koruma Kanunu güvencesi altında piyasaya sunuluyor.