Antalya'da yanan araçta erkek cesedi bulundu

Menderes Mahallesi Akın Sokak'taki boş arazide yaklaşık iki yıldır atıl olarak bulunan Şaban Mumcu'ya ait 32 AE 975 plakalı açık kasa kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinlerince bahçe hortumuyla söndürülen yangın sonrası araçta ceset olduğu fark edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Cesedin bir erkeğe ait olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.