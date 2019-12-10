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'da yarın okullar tatil mi? açıklama yaptı mı? verileriyle tahminleri BURADA...

Genel Müdürlüğü’ tarafında kamuoyunun ile ilgili güncel verileri öğrenmesi amacıyla yayımladığı raporlarda bir ilk yaşandı. Meteoroloji tarafından ’de ilk kez ili için “kırmızı kod” verilerek alarma geçildi. İl Meteoroloji bölge müdürü Davut Öztürk’ün kırmızı kodla ilgili çok tehlikeli bir meteorolojik olaya işaret ettiğini belirtmesinin ardından ilde ve çevre ilçelerinde yaşayan vatandaşlar yoğun olarak okulların tatil olup olmayacağını merak ederek arama motorlarında Antalya'da yarın okullar tatil mi ve açıklama yaptı mı? şeklinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürerek diğer yandan da Antalya hava durumu ile ilgili bilgileri de merak ediyor. En güncel haberleri sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. Peki, Antalya'da yarın okullar tatil mi ve Antalya Valiliği açıklama yaptı mı? İşte 11 Aralık Meteoroloji Antalya hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 10.12.2019 21:55 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 21:55
Antalya'da yarın okullar tatil mi? Antalya Valiliği açıklama yaptı mı? Meteoroloji verileriyle 11 Aralık hava durumu tahminleri BURADA...

Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu tahmin raporlarına göre Türkiye'de bir ilk gerçekleşti. Antalya ilimiz için "kırmızı kod" ilan edilerek alarm verildi ve vatandaşlar yaşanması beklenen şiddetli hava olayına ilişkin uyarıldı. Diğer yanda il Meteoroloji bölge müdürü tarafından yapılan kırmızı kod uyarısının ardından vatandaşlar tarafından arama motorlarında yoğun şekilde Antalya'da yarın okullar tatil mi ve Antalya Valiliği açıklama yaptı mı? sorularıyla araştırmalar devam ederken 11 Aralık Antalya hava durumu tahminleri de aynı oranda araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Antalya'da yarın okullar tatil mi ve Antalya Valiliği açıklama yaptı mı? İşte Meteoroloji verileriyle 11 Aralık Antalya hava durumu tahminleri…

ANTALYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? ANTALYA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI? 11 ARALIK METEOROLOJİ ANTALYA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ...

Antalya'da yarın okullar tatil mi, Antalya valiliği açıklama yaptı mı? sorularını cevapları ve 11 Aralık Meteoroloji Antalya hava durumu tahminlerini haberimizde bulabilirsiniz...

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Antalya'da yarın okullar tatil mi? Antalya Valiliği açıklama yaptı mı? Meteoroloji verileriyle 11 Aralık hava durumu tahminleri BURADA...
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