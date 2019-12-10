Antalya'da yarın okullar tatil mi? Antalya Valiliği açıklama yaptı mı? Meteoroloji verileriyle 11 Aralık hava durumu tahminleri BURADA...

Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu tahmin raporlarına göre Türkiye'de bir ilk gerçekleşti. Antalya ilimiz için "kırmızı kod" ilan edilerek alarm verildi ve vatandaşlar yaşanması beklenen şiddetli hava olayına ilişkin uyarıldı. Diğer yanda il Meteoroloji bölge müdürü tarafından yapılan kırmızı kod uyarısının ardından vatandaşlar tarafından arama motorlarında yoğun şekilde Antalya'da yarın okullar tatil mi ve Antalya Valiliği açıklama yaptı mı? sorularıyla araştırmalar devam ederken 11 Aralık Antalya hava durumu tahminleri de aynı oranda araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Antalya'da yarın okullar tatil mi ve Antalya Valiliği açıklama yaptı mı? İşte Meteoroloji verileriyle 11 Aralık Antalya hava durumu tahminleri…

ANTALYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? ANTALYA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI? 11 ARALIK METEOROLOJİ ANTALYA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ...

Antalya'da yarın okullar tatil mi, Antalya valiliği açıklama yaptı mı? sorularını cevapları ve 11 Aralık Meteoroloji Antalya hava durumu tahminlerini haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;