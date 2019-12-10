Haberler Yaşam Haberleri Ayşe'nin ölümü ile ilgili son dakika haberi: 27 dakikanın sırrı çözülecek

Ayşe'nin ölümü ile ilgili son dakika haberi: 27 dakikanın sırrı çözülecek Genç anestezi teknikeri Ayşe Karman'ın ölümü ile ilgili son dakika haberi geldi. Karaman, 46 yaşındaki doktor sevgilisinin evinde ölü bulunmuştu. Ayşe Karaman’ın şüpheli ölümü, sanık Tarhan’ın "Evden hastaneye 9 dakikada varmışsınız. Garajdan hastaneye ise 27 dakikada çıkıyorsunuz. Delil mi karartıyordunuz?" sorusuna cevap olarak “Hatırlamıyorum” dediği 27 dakikalık kayıp zamanın kameralardan çözülmesiyle aydınlatılacak. İşte, adli soruşturmadaki son dakika haberine ilişkin çarpıcı detaylar...