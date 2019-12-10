Ayşe'nin ölümü ile ilgili son dakika haberi: 27 dakikanın sırrı çözülecek

Ankara'da, anestezi teknikeri Ayşe Karaman (25), 29 Temmuz 2019'da erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın (46) evinde ölü bulundu. Tarhan hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Önceki gün ilk kez hakim karşısına çıkan Tarhan, Karaman'ın talebi üzerine damar yoluyla arveles ve zofer adlı ilaçları verdiğini kabul ederken ölüme yol açan Propofol isimli ilacı ise Karaman'ın kendinden habersiz çantasından alıp kullandığını iddia etti. Sanık Tarhan'ın, "Evden çıktığımda Ayşe hayattaydı" savunması üzerine Karaman'ın avukatı Tuğba Gültekin dikkat çeken soru yöneltti.