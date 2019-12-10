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Ayşe'nin ölümü ile ilgili son dakika haberi: 27 dakikanın sırrı çözülecek

Genç anestezi teknikeri Ayşe Karman'ın ölümü ile ilgili son dakika haberi geldi. Karaman, 46 yaşındaki doktor sevgilisinin evinde ölü bulunmuştu. Ayşe Karaman’ın şüpheli ölümü, sanık Tarhan’ın "Evden hastaneye 9 dakikada varmışsınız. Garajdan hastaneye ise 27 dakikada çıkıyorsunuz. Delil mi karartıyordunuz?" sorusuna cevap olarak “Hatırlamıyorum” dediği 27 dakikalık kayıp zamanın kameralardan çözülmesiyle aydınlatılacak. İşte, adli soruşturmadaki son dakika haberine ilişkin çarpıcı detaylar...

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Giriş Tarihi: 11.12.2019 07:26 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 07:32
Ayşe'nin ölümü ile ilgili son dakika haberi: 27 dakikanın sırrı çözülecek

Ankara'da, anestezi teknikeri Ayşe Karaman (25), 29 Temmuz 2019'da erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın (46) evinde ölü bulundu. Tarhan hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Önceki gün ilk kez hakim karşısına çıkan Tarhan, Karaman'ın talebi üzerine damar yoluyla arveles ve zofer adlı ilaçları verdiğini kabul ederken ölüme yol açan Propofol isimli ilacı ise Karaman'ın kendinden habersiz çantasından alıp kullandığını iddia etti. Sanık Tarhan'ın, "Evden çıktığımda Ayşe hayattaydı" savunması üzerine Karaman'ın avukatı Tuğba Gültekin dikkat çeken soru yöneltti.

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Ayşe'nin ölümü ile ilgili son dakika haberi: 27 dakikanın sırrı çözülecek
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