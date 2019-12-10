Çocuk tacizcisi 69 yaşındaki adam tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Yakacık Mahallesi'nde 4 gün önce İ.B. (69) isimli şahsın 8 yaşındaki O.K'ye cinsel istismarı telefon kamerasıyla kaydedildi. Videoyu çeken kişi, olayı ispatladıktan sonra çocuğu adamın elinden çekip aldı, görüntüleri de bölgedeki jandarma ekiplerine ulaştırdı. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, yarım saat içerisinde İ.B'yi yakaladı. Jandarmanın yaptığı incelemede zanlının çocuğu 4-5 defa istismar ettiği tespit edildi. Çocuk tacizcisi, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi. Tacize uğrayan çocuk ailesine teslim edilirken, çocuğa psikolojik destek sağlanacağı öğrenildi.

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