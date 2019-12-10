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Dedektif gibi iz sürüp kaybolan köpeğini 'da buldu

'ya kaçırıldığını iddia ettiği köpeğini Bursa'ya getirmek için büyükelçilikle irtibata geçti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.12.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 09:46
Dedektif gibi iz sürüp kaybolan köpeğini Amerika'da buldu

Nail Artuç, 4 yıl önce çalındığını iddia ettiği köpeğinin 'ya götürüldüğünü söyleyerek, köpeğinin getirebilmek için ABD Türk Büyükelçiliğiyle irtibata geçti. 7 yıl önce felç geçirdikten sonra kendisine yardımcı olması için 'Golden retriever' cinsi yavru bir köpek satın alan Nail Artuç, köpeğe o akadar bağlandı ki ailesinin bir ferdi gibi görmeye başladı. Tedavi için Ankara'da bir hastaneye giden Artuç, 'Şamata' adını verdiği köpeğini komşusu A.O.'ya verdi. A.O.'nun gezdirdiği köpek, iddiaya göre bir çocuk tarafından çalındı. Tedavisini yarım bırakıp Bursa'ya dönen Artuç, köpeğini aramaya başladı. Şamata'yı F.Y. isimli çocuğun aldığını, F.Y.'nin köpeği İstanbul'daki H.D.'ye, bu kişinin de Amerika'da yaşayan S.R. isimli kişiye gönderdiğini tespit etti. Adeta dedektif gibi iz süren Artuç, köpeğinin Amerika'ya gönderildiğini öğrendi.

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Dedektif gibi iz sürüp kaybolan köpeğini Amerika'da buldu
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