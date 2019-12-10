Dünya İnsan Hakları Günü mesajları! En güzel 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri

Ülkemizde her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanıyor. 1948 yılından itibaren kutlanmaya başlanan bugün Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 72. Yıldönümünde İnsan Hakları Günü, bu yıl ırk, renk, din, cinsiyet, dilden bağımsız olarak herkesin sahip olduğu ayrılmaz hakların ilan edilmiştir. Vatandaşlar '' 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. Sevdiklerinize göndermek isteyeceğiniz anlam dolu mesajları haberimizde derledik. İşte, Dünya İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri!

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI

1948'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, "insan haklarının anayasası" olarak tanımlanır. Haberimizde, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajları ve sözlerine bakabilirsiniz.

- Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. (Milton)

- İnsan köle doğmaz, köle yapılır.

- En büyük sevgi, insanlık sevgisidir.

- İnsan, insanın efendisi olamaz. Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. (Socrates)

- Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. (Montesquieu)

- İnsan her zaman kahraman olmaz ama her zaman insan olabilir. (Bacon)

- İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler. (Montesquieu)

- Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar. (Konfüçyus)

- Kişisel hürriyetler kutsaldır.

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ SÖZLERİ

İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter. (F.W.Warrar)

Allah hürriyeti ancak onu arayanlara verir. (D. Webster)

Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. (Milton)

İnsan genellikle başkalarına sürmek istediği çamura bulanır. (Cenap Şahabettin)

İnsan köle doğmaz, köle yapılır

Gerçek olan tek yarış! İnsanlık yarışı.

En büyük sevgi, insanlık sevgisidir

İnsan, insanın efendisi olamaz.

Adil olmayan millet hür de olamaz. (E.D.Sieys)

Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

Kişisel hürriyetler kutsaldır.

İnsanları sevmeyi öğrenmek, gerçek mutluluktur.

Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur.

Bu dünyadan aldığının karşılığını yerine koymak her insanın zorunluluğudur.(Albert Einstein)

İnsan, haklarından daha çok, istekleri için savaş verir.(Napolyon)

Bencil bir insan, tek basma kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider. (Turgenyev)

Zayıfların hakkını korumak için konuşmayanlar, köledir. {Lovvel)

Hakkı güçlendirmeyenlerdir ki kuvveti hak ederler. (Cenap Şahabettin)

Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. (Socrates)

Ülkemi, ailemi çok severim; ama insanlığı da ülkeme değişmem. (Fenelon)

Ancak kendi kendini yönetebilen insanlar hürdür.