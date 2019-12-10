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nedir? Günü nasıl ortaya çıktı?

Ülkemizde her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Aralık olarak kutlanıyor. Din, dil, ırk, mülkiyet ve doğum gibi ayrımları gözetmeksizin herkesin doğal haklarına sahip olduğunun vurgulandığı bugünde vatandaşlar günün anlam ve önemini öğrenmek istiyor. İnsan Hakları Günü, Evrensel Bildiri’nin kabul edildiği gün olarak bilinir. Tüm dünyada yaşayan vatandaşlar haklarını ve özgürlükleri hakkında detaylı bilgiye sahip olmak ister. Bugünün tarihi II. Dünya Savaşı’na dayanır. Devlet adamları bugün için bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleşirler. Peki ? Nasıl ortaya çıktı? Günü hakkında bilgi!

Giriş Tarihi: 10.12.2019 14:42 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 14:45
Dünya İnsan Hakları Günü nedir? 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?

nedir? Sorusu, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 1948 yılından bugüne kadar din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin vatandaşların hakları korunmaya devam ediliyor. Her yıl 10 Aralık'ta çeşitli etkinlikler düzenlenerek bugünün anlam ve önemi yaşatılır. Okullarda öğrenciler bugüne özel panolar, resimler yaparlar. Dünyanın değişik bölgelerinden çeşitli hukuki ve kültürel geçmişe sahip temsilciler tarafından hazırlanan Beyanname tüm vatandaşlar içindir. Peki ? Nasıl ortaya çıktı? İşte, Günü hakkında bilgiler…

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ NEDİR? 10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ HAKKINDA BİLGİ!

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde insan hakları açısından yaşanan farklı sorunlara dair farkındalık ve duyarlılık oluşturmayı hedefliyor. Haberimizde, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü hakkında bilgilere erişebilirsiniz.

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Dünya İnsan Hakları Günü nedir? 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
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