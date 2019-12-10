Galeride alacak cinayeti

BUGÜN NELER OLDU

Bağcılar'daaraç alım satım işi yapan bir kişi, borçlandığı kişi tarafından silahla öldürüldü. Olay, dün 15.00 sıralarında 100. Yıl Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde bulunan Automall Oto Galericiler Çarşısı 5. Kısım'da meydana geldi. İddiaya göre, Galericiler Çarşısı'nda esnaflık yapan Abdülkadir Tay, işleri kötü gidince iflas ederek dükkanı kapatmak zorunda kaldı. Araç alım satım işlerine küçük çapta devam eden Tay, bir süre sonra yüklü bir borcun altına girdi. Abdülkadir Tay, dün borçlu olduğu bir kişiyle tartıştı. Tartışma sırasında alacaklısının silah çektiğini gören Tay, kaçmaya çalıştı. Bir galeriye sığınan Abdülkadir Tay, peşinden gelen saldırgan tarafından silahla vurularak öldürüldü. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.