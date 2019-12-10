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Güneş Tutulması 2019 ne zaman? ?

Gökyüzünde yaşanan doğa olayları pek çok vatandaşın ilgisini çekiyor. Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi sonucunda yaşanan olay güneş tutulmasıdır. Tutulmanın zamanı ve oluşunu merak edenler ‘’ ?’’ sorusuna yanıt arıyor. Bu gibi gök olaylarını takip etmek isteyenler tutulmayı izlemek istiyor. Bu tutulma Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için tutulması çok ender bir olaydır. Peki Güneş Tutulması ne zaman? ? Türkiye'den izlenebilecek mi?

Giriş Tarihi: 10.12.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 11:17
Güneş Tutulması 2019 ne zaman? Güneş Tutulması nasıl olur?

Doğa meraklıları Güneş tutulmasını heyecanla bekliyor. Bu tutulma, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Bu tip doğa olaylarını yakından görmek isteyenler '' Güneş Tutulması ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki Güneş Tutulması ne zaman ve nasıl olur?

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

2019'un üçüncü ve son Güneş tutulması merakla bekleniyor. Haberimizde, Güneş Tutulması tarihine ve tüm ayrıntılarına erişebilirsiniz.

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir.

Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için güneş tutulması çok ender bir olaydır. Güneş tutulması, tam tutulma zamanı dışında asla çıplak göz ile izlenmemesi önerilir.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN YAŞANACAK?

26 Aralık 2019 tarihinde "halkalı Güneş tutulması" olacak. Türkiye'den görülemeyecek bu tutulma genel zaman ile 03.34-07.01 saatlerinde gerçekleşecek.

Suudi Arabistan, Hindistan'ın güneyi, Sumatra, Borneo ve Filipinler'den görülebilecek. Bu tutulma Güneş'in yüzde 97'sini örtecek.

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Güneş Tutulması 2019 ne zaman? Güneş Tutulması nasıl olur?
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