‘İntihar değil cinayet’

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Ankara'da, anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin anestezi dokturu olan erkek arkadaşı Özgür Tarhan hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. İlk duruşmaya Ayşe Karaman'ın anne ve babası ile taraf avukatları katıldı. Sanık hakkında, "tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istenen sanık Özgür Tarhan'ın avukatlığını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın avukatı ile Çankaya Üniversitesi'nde kopya çeken öğrencisi tarafından öldürülen Akademisyen Ceren Damar'ın avukatı Çetin Arslan'ın yapması dikkat çekti. Ayşe Karaman'a baş ağrası nedeniyle Arveles, mide bulantısı için ise Zofer adlı ilacı damar yolundan verdiğini anlatan tutuklu sanık Özgür Tarhan, Propofol adlı anestezi ilacını ise Karaman'ın kendi çantasından habersizce alıp, yaptığını öne sürdü. Tarhan, "Bırakın bir insanın canına kast etmeyi, böyle bir şeyi düşünecek bir insan dahi değilim" dedi. Öte yandan Şule Çet davasında bilirkişilik yapan Çağlar Özdemir'in mahkemeye sunduğu raporda ise ölüme neden olduğu belirtilen Propofol ampullerinin üzerinde Karaman'ın parmak izlerinin yer aldığı ve kullanılan enjektörlerin ise hemen yanı başında bulunduğuna yer verildi.Söz verilen anne Feride Karaman, sanık Tarhan'dan şikâyetçi olduğunu belirterek, "Ayşe'nin asla kapıyı kilitleme gibi bir huyu yoktu. Kapıyı çeker gider asla kilitlemezdi. Hatta İstanbul'daki evine kilidi ben yaptım" ifadelerini kullandı. Ara kararını açıklayan mahkeme Tarhan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Karaman'ın ailesi ve avukatı, adliye önünde basın açıklaması yaptı. Ailenin avukatı Tuğba Gültekin, "Eğer hukukla kadınlar kendi korumalarını sağlayamazsa, sanıklara gerekli cezalar verilmezse, deliller toplanıp dosyalar gerekli şekilde incelenmezse ve bir takım takdiri indirimler yapılırsa asla sanıklar gereken cezayı alamayacaklardır ve bu cinayetler devam edecektir" dedi. Ayşe Karaman'ın babası Adem Karaman, kızının cinayete kurban gittiğini iddia ederek, "Yalan söylüyorlar, kızım intihar etmedi. Doktorlar ve tabipler odası böyle canileri aralarında bulundurmasınlar" şeklinde konuştu. Anne Feride Karaman ise "Adaletin en güzel şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum. Mezarlıkta Ayşe'ye söz verdim. 'Sen yoksan ben varım, sonuna kadar savaşacağım' dedim. Bu kadın cinayetlerine 'dur' diyeceğiz. Benim yavrumu öldüren bu adamdan hesap sorulacak, adaletten bunu bekliyorum" ifadelerini kullandı.