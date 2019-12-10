İstanbul’da iğrenç olay!

İstanbul'da Kadıköy Beşiktaş hattı arasında çalışan dolmuşta geçtiğimiz günlerde iğrenç bir olay meydana geldi. Akşam saatlerinde dolmuşun içerisinde müşteri varken arka koltukta oturan genç adam mastürbasyon yaparken yakalandı.

YOLDAN BEKLEYEN POLİSLERE TESLİM ETTİLER

Dolmuşta bulunan iki genç kız sapığın kendilerine bakarak mastürbasyon yaptığını anlayınca önce sözlü olarak tepki gösterdi. Sapık eylemine devam edince dolmuş şoföründen sapığın indirilmesi istendi ancak şoför yola devam etti. Mastürbasyon yapmaya devam eden Muaz K., araçta bulunan Begüm E. tarafından kamera kaydına aldı. Kayıt sırasında yolda uygulama yapan polisleri gören genç kız şoförden aracı durdurmasını isteyerek Muaz K.'dan şikayetçi oldu.

KAMERA KAYDINI POLİSE TESLİM ETTİLER

Şikayet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma sırasında ifade veren Muaz K. dolmuşta mastürbasyon yapmadığını cinsel organını kaşıdığını iddia etti. Ancak genç kız tarafından emniyete teslim edilen görüntülerde Muaz K.'nın mastürbasyon yaptığı tespit edildi.

Yürütülen soruşturma sonunda Muaz K.'nın genç kıza bakarak mastürbasyon yaptığının anlaşılması üzerine sapık hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle 'Cinsel Taciz' suçu kapsamında iddianame düzenlendi.

Dava bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Şüpheli mahkemedeki savunmasında; "Ben olay günü dolmuş içerisindeyken uyuyakalmışım. Uyku sersemliğiyle kasıklarım kaşınınca sol cebimden kasığımı kaşıdım. Toplum içerisinde böyle bir davranışın doğru olmadığını biliyorum ayrıca bende kasık mantarı bulunmaktadır. Ben evli birisiyim bugüne kadar hiçbir suç işlemedim" dedi.

Mahkemede mağdurlar da ifade verdi. İfadesinde; "Olay günü arkadaşım ile birlikte dolmuştaydık. Sanığın yanında oturan kadın dolmuştan 'yeter artık' diyerek indi. Bu tepkisi dikkatimizi çekince sanığa doğru baktık ve sanığın eli cebinde cinsel organı elindeyken bize baktığını gördük. Arkadaşım 'kameraya alalım' dedi ve bunun üzerine görüntüleri çektik. Yolda polis ekiplerine durumu bildirdik. Emniyete gittiğimizde orada bulunan görevli polisler sanığın pantolonuna boşalmış olduğunu söylediler. Bu konu aynı cezayı alacağı gerekçesiyle delil olarak alınmadı" dedi.

Yapılan yargılama sonunda mahkeme jet hızıyla kararını verdi. Heyet sanığı 10 ay hapis cezasına çarptırdı.