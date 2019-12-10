Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Kayıp dağcılar mağaralarda aranıyor

mağaralarda aranıyor

TUNA ÇAM TUNA ÇAM Yaşam
Giriş Tarihi: 10.12.2019
Kayıp dağcılar mağaralarda aranıyor
İstanbul'dan geldikleri Uludağ'da, 1 Aralık'ta zirve tırmanışı yapmak isterken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları 8'inci günde de sürdü. Bir metreye yaklaşan kar ve eksi 8 derecelik sıcaklıkta sürdürülen arama çalışmalarının sonlandırılmasının planlandığı önceki gün, Efe Sarp'a ait kırmızı montun, Kürekli Şelalesi yakınlarında bulunması üzerine, bölgedeki 8 mağaranın aranmasına karar verildi. Aramalarda iki arkadaşın üzerindeki metalleri tespit etmek için dedektörün yanı sıra jandarma tarafından termal özellikli drone da kullanıldı. Bulunan montun cebinden ise bere ile bir ev anahtarı çıkarken, Sarp'ın babası montun oğluna, cebindeki anahtarın da evlerine ait olduğunu söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayıp dağcılar mağaralarda aranıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN