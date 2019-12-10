Kayıp dağcılar mağaralarda aranıyor

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'dan geldikleri Uludağ'da, 1 Aralık'ta zirve tırmanışı yapmak isterken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları 8'inci günde de sürdü. Bir metreye yaklaşan kar ve eksi 8 derecelik sıcaklıkta sürdürülen arama çalışmalarının sonlandırılmasının planlandığı önceki gün, Efe Sarp'a ait kırmızı montun, Kürekli Şelalesi yakınlarında bulunması üzerine, bölgedeki 8 mağaranın aranmasına karar verildi. Aramalarda iki arkadaşın üzerindeki metalleri tespit etmek için dedektörün yanı sıra jandarma tarafından termal özellikli drone da kullanıldı. Bulunan montun cebinden ise bere ile bir ev anahtarı çıkarken, Sarp'ın babası montun oğluna, cebindeki anahtarın da evlerine ait olduğunu söyledi.